Venus arrasa adversária na Austrália Segunda cabeça-de-chave no Aberto da Austrália, a tenista norte-americana Venus Williams, ao contrário da irmã Serena, não teve dificuldades nesta quarta-feira e arrasou a compatriota Ansley Cargill, vinda do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0. Ela vai efrentar na terceira rodada da competição a alemã Anca Barna.