Venus arrasa Seles no US Open A tenista norte-americana Venus Williams arrasou sua compatriota Monica Seles, ao vencer por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3), em apenas 57 minutos de jogo. Com a vitória nesta quarta-feira, em Nova York, a número 2 do ranking mundial se classificou para as semifinais do US Open, o último Grand Slam da temporada. A outra finalista do torneio sairá do confronto entre Serena Williams e Lindsay Davenport - ambos dos Estados Unidos.