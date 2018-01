Venus avança e pega freguesa Schnyder em Amelia Island Com um pouco mais de uma hora de jogo, a tenista norte-americana Venus Williams avançou à segunda rodada do Torneio de Amelia Island (Estados Unidos) ao passar com muita facilidade pela francesa Aravane Razai por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. A competição disputada em quadra rápida irá destruir US$ 600 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) em premiação. Na próxima rodada, a ex-número número um do mundo do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) - está atualmente na 32.ª posição - pega a suíça e freguesa Patty Schnyder que não jogou na primeira fase por ser a quarta cabeça-de-chave. Essa será a nona partida entre a anfitriã e a européia pelo circuito. Venus superou a adversária em todas as ocasiões e perdeu apenas quatro sets. No último confronto entre elas, a norte-americana ganhou de Schnyder nas oitavas-de-final do Grand Slam de Roland Garros (França) por 2 a 1, na temporada passada. "Estou me sentindo muito bem. Tive um ótimo torneio em Memphis, onde fui campeã, e joguei bem em Miami, mas gostaria de ter ido mais longe", disse Venus, referindo-se ao tropeço diante da russa Maria Sharapova na terceira rodada do Masters Series. "Estou ansiosa para melhorar meu ranking, mas tenho que ter paciência e jogar mais torneios. Tenho que entrar em competições grandes como fez Serena [Williams, sua irmã]", acrescentou a jogadora, que recentemente teve uma lesão no pulso. Confira outros resultados do Torneio de Amelia Island: Segunda rodada Nadia Petrova (RUS) venceu Kaia Kanepi (EST) - 6/4 e 6/0 Dinara Safina (RUS) venceu Michaella Krajicek (HOL) - 6/4 e 7/5 Katarina Srebotnik (ESL) venceu Julia Vakulenko (UCR) - 2/6, 6/3 e 6/2 Zheng Jie (CHN/N.15) venceu Mara Santangelo (ITA) - 6/3 e 6/3 Dominika Cibulkova (SVK) venceu Vera Dushevina (RUS) - 6/1 e 6/3 Daniela Hantuchova (SVK) venceu Nuria Llagostera Vives (ESP) - 6/1 e 6/3 Primeira rodada Samantha Stosur (AUS) venceu Virginia Ruano Pascual (ESP) - 7/5 e 6/1 Romina Oprandi (ITA) venceu Victoria Azarenka (BLR) - 6/1 e 6/1 Peng Shuai (CHN) venceu Eva Birnerova (CHE) - 6/2 e 6/1 Nathalie Dechy (FRA) venceu Aiko Nakamura (JPN) - 6/2 e 6/1 Iveta Benesova (CHE) venceu Akiko Morigami (JPN) - 6/1 e 7/6 (7/4)