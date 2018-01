Venus avança para as semifinais A tenista norte-americana Venus Williams e a suiça Patty Schnyder se classificaram nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Amberes, na Bélgica. Williams garantiu sua vaga depois que sua adversária, a italiana Silvia Farina, abandonou o jogo por contusão. Williams havia vencido o primeiro set por 6/3, mas perdia o segundo por 1 game a 0, quando a italiana sentiu uma contusão muscular e teve de entregar o jogo. Schnyder passou para as semifinais ao derrotar a dinamarquesa Eva Dyrberg por dois sets a um - parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7-3).