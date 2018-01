Venus busca troféu para sua coleção Campeã do ano passado, Venus Williams garante que apenas um título em Wimbledon não é o bastante. Tanto é que contou ter na sua casa uma estante especial para guardar troféus e garante existir ainda muito espaço para novas conquistas. "Quero encher o gabinete", afirmou depois de vencer Lindsay Davenport por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (1/7) e 6/1. No sábado, vai decidir o campeonato no All England Clube, em Londres, diante da revelação belga, Justine Henin, de 19 anos, que acabou com o sonho do Grand Slam de Jennifer Capriati, ao vencê-la também por 2 a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/2. Num jogo que repetiu a final do ano passado, Venus mostrou desempenho de campeã. Mesmo diante de uma Davenport em grande forma, esteve superior e chegou a liderar com boa vantagem o segundo set, antes de permitir a reação e a decisão na terceira e decisiva série. "Não entrei em pânico no segundo set, pelo fato de Davenport ter melhorado o nível de seu jogo", contou Venus. "Sabia que se diminuisse o número de erros poderia vencer, como aconteceu." Sem tanta presunção, mas muito orgulhosa também estava a belga Justine Henin. Dizia estar vivendo um momento mágico com a classificação para a sua primeira final de um Grand Slam. Há pouco tempo, Justine esteve nas semifinais de Roland Garros, perdendo o jogo para a compatriota Kim Clijsters.