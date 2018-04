Venus cai na estreia e evita duelo com Serena em Roma

Com a derrota, Venus evitou um confronto com sua irmã Serena, atual número 1 do mundo, logo na segunda rodada. A estreia de Serena, contra Laura Robson, deve acontecer somente na quarta. A norte-americana vem embalada pelo título conquistado no saibro de Madri, no domingo.

Robson, por sua vez, mostrou mais um sinal de evolução no circuito. Na semana passada, ela já havia surpreendido ao despachar a polonesa Agnieszka Radwanska, número quatro do mundo. E deu trabalho para a ex-número 1 Ana Ivanovic antes de ser eliminada em Madri.

Atual 10ª colocada do ranking, a australiana Samantha Stosur confirmou o favoritismo sobre Su-Wei Hsieh, de Taiwan, e avançou à segunda rodada com placar de 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária será a chinesa Shuai Peng, algoz da romena Monica Niculescu (4/6, 6/3 e 6/2).

Ainda nesta segunda, a espanhola Garbine Muguruza superou a francesa Mathilde Johansson por 1/6, 6/0 e 6/2 e se credenciou para o confronto com a russa Maria Sharapova. Vice-campeã em Madri, a número dois do mundo fará sua estreia direto na segunda rodada.

Também venceram nesta segunda a alemã Sabine Lisicki, a norte-americana Melanie Oudin, a japonesa Ayumi Morita e a local Nastassja Burnett.