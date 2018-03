Venus conquista o título em Charleston A tenista norte-americana Venus Williams acabou neste domingo com um incômodo jejum. Sem conquistar um título há 14 meses, ela foi campeã do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, que distribuiu US$ 1,3 milhão em prêmios. Na final, derrotou a espanhola Conchita Martinez por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/1. O último título de Venus foi conquitado na Bélgica, no ano passado. Agora, ela já soma 30 na carreira.