Venus conquista título em New Haven A tenista norte-americana Venus Williams foi campeã pela terceira vez consecutiva do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, que distribui US$ 565 mil em prêmios e serve de preparação para o US Open, o Grand Slam que começa segunda-feira. Na final deste sábado, ela derrotou sua compatriota Lindsay Davenport por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.