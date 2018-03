Venus continua imbatível em Wimbledon A tenista norte-americana Venus Williams continua massacrando suas adversárias no Torneio de Wimbledon. Nesta quarta-feira foi a vez de russa Elena Likovtseva, que foi eliminada pela campeã de 2001 por 6/2 e 6/0 em apenas 47 minutos. Venus já está nas semifinais da competição. Sua adversária será a belga Justine Henin, que eliminou a norte-americana Monica Seles, em um jogo apertado, por 7/5 e 7/6 (7-4). Venus Williams terminou sua tarefa pouco antes de um aguaceiro interromper a programação em Wimbledon. Venus marcou 18 aces (saques sem defesa) e cometeu apenas sete erros não forçados. Mesmo assim, ela diz que não está satisfeita. ?Gostaria de melhorar muito. Coloquei muitas bolas no meio da quadra e minha preparação dos golpes está um pouco lenta?, afirmou. Com a chuva, uma das partidas interrompidas foi de Mark Philippoussis (AUS) 7/6 (7-2), 6/7 (4-7), 7/6 (7-1) e 6/7 (5-7) contra Richard Krajicek (HOL). Algumas partidas desta quarta: Amelie Mauresmo (FRA) e Jennifer Capriati (EUA); em duplas, Serena Williams (EUA) e Venus Williams (EUA) contra Laura Montalvo (ARG) e Elena Tatarkova (UCR); John Fitzgerald (AUS) e Wally Masur (AUS) contra Henri Leconte (FRA) e Mikael Pernfors (SUE); Daniela Hantuchova (ESL) e Serena Williams (EUA); Lleyton Hewitt (AUS) e Sjeng Schalken (HOL).