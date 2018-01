Venus derrota Sharapova e vai à final A tenista norte-americana Venus Williams derrotou a atual campeã, russa Maria Sharapova nesta quinta-feira, e garantiu sua vaga na final do Torneio de Wimbledon. Finalista em 2003, quando perdeu para sua irmã Serena, Venus Williams venceu a partida com surpreendente facilidade, especialmente no segundo set. Fez 2 a 0, com parciais de 7-6 (2 ) e 6/1. Na final, Venus vai enfrentar a vencedora do confronto entre a norte-americana Lindsay Davenport e a francesa Amelie Mauresmo, que estão em quadra neste momento. Venus vai em busca do seu terceiro título em Wimbledon. Ela já venceu alí nos anos de 2000 e 2001.