Venus desiste; Mauresmo é campeã em Berlim A tenista norte-americana Venus Williams que buscava o seu terceiro título consecutivo na temporada européia de saibro, sentiu o resultado de tantos jogos seguidos, acusou uma lesão no tornozelo e sequer pôde disputar a final do torneio de Berlim. Melhor para a francesa Amelie Mauresmo que ergueu o troféu de campeã sem precisar jogar. Nesta semana em Roma, Serena Williams volta às competições depois de um mês em tratamento de dores no joelho operado. Embora ocupe a 7ª posição no ranking da WTA, ela foi designada como cabeça-de-chave número 1.