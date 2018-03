Venus é a segunda no ranking mundial A norte-americana Venus Williams assumiu o segundo lugar no ranking mundial, sendo superada apenas pela sua irmã Serena Williams. Venus supera a belga Kim Clijsters, que caiu para a terceira colocação. A francesa Amelie Mauresmo, campeã em Varsóvia, na Polônia, é a sexta classificada. Confira as dez primeiras do ranking mundial: 1º Serena Williams - EUA - 7.055 pontos 2º Venus Williams - EUA - 4.508 3º Kim Clijsters - BEL - 4.312 4º Justine Henin - BEL - 3.910 5º Lindsay Davenport - EUA - 3.304 6º Amelie Mauresmo - FRA - 3.041 7º Jennifer Capriati - EUA - 2.883 8º Chanda Rubin - EUA - 2.524 9º Daniel Hantuchova - ESL - 2.509 10º Anastasia Myskina - RUS - 2.265