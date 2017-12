Venus e Capriati vencem em Berlim A ternista norte-americana Venus Williams não encontrou a menor dificuldade e derrotou a israelense Anna Smashnova-Pistolesi por dois sets a zero, em partida válida pela terceira rodada do Torneio de Berlim. Cabeça-de-chave número 3, Venus venceu com parciais de 6-3 e 6-1. A também norte-americana, Jennifer Capriati avançou ao derrotar a russa Maria Sharapova, de virada: 5/7, 6-4 e 6-1. No duelo das russas, Svetlana Kuznetsova venceu Elena Dementieva também em três sets: 6-2, 6-7 (5) e 6-4. A rodada teve ainda a vitória da colombiana Fabiola Zuluaga sobre a japonesa Ai Sugiyama - 7-6 (4), 3-6 e 6-4.