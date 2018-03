Venus e Clijsters avançam em Paris Duas favoritas para a conquista do título avançaram nesta quarta-feira para a terceira rodada do torneio de Roland Garros. A norte-americana Venus Williams, cabeça-de-chave 11, derrotou a colombiana Fabíola Zuluaga por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 - e enfrentará agora a búlgara Sesil Karatantcheva. A belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave 14, não teve muito trabalho para vencer a eslovaca Ludmila Cervanova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Nos outros resultados desta quarta, a russa Elena Dementieva derrotou a croata Sanda Mamic por 2 a 0 - 7/6 (9/7 e 6/2 -, a francesa Mary Pierce bateu a croata Jelena Kostanic por 2 a 0 (6/1 e 6/0), a italiana Flavia Pennetta ganhou da polonesa Marta Domachowska por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e a russa Vera Zvonareva eliminou a checa Eva Birnerova por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/0).