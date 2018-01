Venus e Davenport avançam em Wimbledon As favoritas avançaram com facilidade nesta quarta-feira e passaram para a terceira rodada do torneio de Wimbledon, em Londres. A norte-americana Venus Williams, cabeça-de-chave número 4, ganhou da eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Mesmo placar conseguiu a também norte-americana Lindsay Davenport, que fez 6/3 e 6/1 na italiana Rita Grande. Outras tenistas que confirmaram o favoritismo na rodada foram a norte-americana Chanda Rubin, que derrotou sua compatriota Amy Frazier com um duplo 6/4, e a japonesa Ai Sugiyama, que passou pela eslovaca Eva Fislova por 6/1, 6/7 (6/8) e 7/5. Mais alguns resultados do dia: a argentina Paola Suárez superou a búlgara Magdalena Maleeva por 2/6, 6/2 e 6/3, a russa Vera Zvonareva eliminou a espanhola Conchita Martínez Granados por 6/3 e 6/1, a italiana Silvia Farina Elia venceu a canadense Maureen Drake por 7/6 (7/3) e 6/1 e a francesa Nathalie Dechy ganhou da checa Daja Bedanova por 6/2 e 6/4.