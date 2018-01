Venus e Davenport se classificam A tenista norte-americana Venus Williams venceu fácil a alemã Anca Barna por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, e se classificou para as oitavas-de-final do Aberto da Austrália. Venus pega agora a Nicole Pratt, que eliminou a argentina Paola Suarez por 2 sets a 0. Mas o jogo que deverá esquentar as oitavas do torneio feminino será o confronto entre a belga Justine Henin-Hardenne e a norte-americana Lindsay Davenport. Justine não deu chance para a eslovaca Katarina Srebotnik, marcando 6/2 e 6/0. O mesmo aconteceu com Davenport que bateu fácil a russa Tatiana Panova por 6/2 e 6/1. Outros resultados desta sexta: Denisa Chladkova (RCH) 2 x 0 Evie Dominikovic (AUS) Patty Schnyder (SUI) 2 x 1 Nadia Petrova (RUS) Virginia Ruano Pascual (ESP) 2 x 1 Marlene Weingartner (ALE) Daniela Hantuchova (ESL) 2 x 0 Samantha Stosur (AUS)