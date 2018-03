Venus e Dokic avançam em Varsóvia As semifinais do Torneio de Varsóvia, na Polônia, já estão definidas. A norte-americana Venus Williams enfrentará a checa Denisa Chladkova e a iugoslava Jelena Dokic jogará contra a francesa Amelie Mauresmo. Nas quartas-de-final do torneio, que distribui US$ 700 mil em prêmios, Venus ganhou da italiana Francesca Schiavone por 2/6, 6/3 e 6/3, Chladkova derrotou a colombiana Fabiola Zuluaga por 7/5 e 7/5, Dokic venceu a espanhola Magui Serna por 7/5 e 6/2 e Mauresmo eliminou a israelense Anna Pistolesi por 3/6, 6/4 e 6/3.