Venus é eliminada em Roland Garros A norte-americana Venus Williams se transformou nesta segunda-feira na principal surpresa do Torneio de Roland Garros. Número dois no ranking mundial, Williams foi derrotada pela austríaca Barbara Schett por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 6/4 - logo na partida de estréia. Outra surpresa foi a eliminação da francesa Amelie Mauresmo. Cabeça-de-chave número 5, Mauresmo perdeu para a alemã Jana Kandar por 7/5 e 7/5. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Jelena Dokic (IUG) venceu Adriana Gersi (R.Checa) por 6-0, 6-0. Anke Huber (ALE) venceu Sonya Jeyaseelan (CAN) por 6-2, 6-1. Asa Carlsson (SUE) venceu Kristina Brandi (EUA) por 6-1, 6-2. Justine Henin (BEL) venceu Shinobu Asagoe (JAP) por 6-3, 6-2. Sylvia Plischke (AUT) venceu Anca Barna (ALE) por 7-5, 6-3. Petra Mandula (HUN) venceu Ai Sugiyama (JAP) por 4-6, 6-4, 6-3. Rita Grande (ITA) venceu Iva Majoli (CRO) por 1-6, 6-4, 6-2. Paola Suárez (ARG) venceu María José Martínez (ESP) por 7-5, 7-6 (8/6). Rossana de los Ríos (PAR) venceu Elena Likhovtseva (RUS) por 6-2, 1-6, 6-1.