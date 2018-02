Venus é eliminada em Wimbledon Finalista nos últimos quatro anos e campeã em 2000 e 2001, a norte-americana Venus Williams caiu na segunda rodada de Wimbledon, ao perder para a croata Karolina Sprem por 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6), no resultado mais surpreendente do torneio até a gora. Karolina Sprem, número 30 do ranking, e de apenas 19 anos dominou o jogo desde o primeiro set, mas ainda assim teve sua vitória ameaçada, por pura falta de coragem e precisão para definir os pontos. No segundo set, a tenista da Croácia esteve em vantagem de 4 a 1, depois 5 a 3 e sacou com 30 a 0. Mesmo assim, permitiu a reação de Venus, que também falhou. No tiebreaker, a norte-americana estava à frente com 6 a 2 e ainda assim perdeu a série e o jogo.