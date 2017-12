Venus é eliminada; Henin avança em Dubai A tenista norte-americana Venus Williams foi eliminada nesta quinta-feiras nas quartas-de-final do Torneio de Dubai, ao ser derrotada pela russa Svetlana Kuznetsova. Com um tênis consistente e seguro, a russa venceu por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-3. A cabeça-de-chave número 1 do torneio, a belga Justine Henin-Hardenne, por sua vez, não teve problemas e arrasou a espanhola Conchita Martinez também em dois sets: parciais de 6-1 e 6-0.