Venus e Henin duelam na semifinal A tenista norte-americana Venus Williams parece estar disposta a desbancar sua irmã mais nova, Serena, da liderança do ranking mundial. Afinal, ela vem arrasando suas adversárias no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, disputado em Melbourne. Nesta terça-feira, a número 2 do mundo ganhou da eslovaca Daniela Hantuchova por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e passou para a semifinal do torneio. Agora, ela irá enfrentar a belga Justine Henin. Na partida contra Hantuchova, Venus mostrou uma excelente forma física. Tanto que chegou a dar um saque a 201 km/h, bem perto do recorde de 205 km/h que pertence a ela mesma - marca alcançada em 1998. ?Eu nem mesmo estava tentando quebrar meu recorde. Agora, vou ver se consigo sacar ainda mais rápido do que o recorde´´, avisou a norte-americana, que precisou de apenas 75 minutos de jogo para garantir sua vaga na semifinal e já vislumbra uma decisão de título contra a irmã Serena. Para enfrentar Serena, que disputa as quartas-de-final na madrugada desta quarta-feira (enfrenta a grega Eleni Daniilidou), Venus precisará passar antes por Henin. Para chegar à sua primeira semifinal do Aberto da Austrália, a belga ganhou da espanhola Virginia Ruano Pascual por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.