Venus e Hingis vencem em Melbourne A tenista norte-americana Venus Williams venceu nesta quarta-feira a compatriota Kristina Brandi por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4 e passou à terceira rodada do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Na estréia, Venus derrotou outra conterrânea, Ansley Cargill, por 2 a 0. Ela vai enfrentar na próxima partida a eslovaca Daniela Hantuchova. Já a tenista suíça Martina Hingis venceu a alemã Greta Arn por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, e vai enfrentar Barbara Rittner, também alemã. Confira os demais resultados da chave feminina: Monica Seles (USA) 2 x 0 Cara Black (ZIM) Barbara Schett (AUT) 2 x 1 Nuria Llagostera (ESP) Barbara Rittner (ALE) 2 x 0 Anne Kremer (LUX) Silvia Farina (ITA) 2 x 0 Jennifer Hopkins (USA) Magdalena Maleeva (BUL) 2 x 0 Kveta Hrdlickova (CZE) Martina Sucha (SVK) 2 x 0 Mariana Diaz-Oliva (ARG) Amanda Coetzer (AFS) 2 x 0 Rossana Neffa-De Los Rios (PAR) Adriana Serra Zanetti (ITA) 2 x 0 Amy Frazier (USA) Francesca Schiavone (ITA) 2 x 0 Jelena Kostanic (CRO) Lisa Raymond (USA) 2 x 0 Jill Craybas (USA) Nathalie Dechy (FRA) 2 x 0 Bianka Lamade (ALE) Ana Isabel Medina (ESP) 2 x 0 Daja Bedanova (CZE) Asa Svensson (SUE) 2 x 0 Conchita Martinez (ESP) Daniela Hantuchova (SVK) 2 x 0 Tathiana Garbin (ITA)