Venus e Jankovic estréiam com vitória em Roland Garros

Duas das principais favoritas ao título de Roland Garros estrearam com vitória no Grand Slam francês, nesta segunda-feira. A norte-americana Venus Williams, cabeça-de-chave número 8, passou pela israelense Tzipora Obziler por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/2. Na segunda rodada, ela enfrentará Selima Sfar, da Tunísia. Já a sérvia Jelena Jankovic, número 3 na chave, bateu a romena Monica Niculescu em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Outra cabeça-de-chave que avançou à segunda rodada foi a suíça Patty Schnyder, número 10, que venceu Ekaterina Bychkova, da Rússia, em dois sets, com 6/3 e 6/4.