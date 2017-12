Venus e Mauresmo farão a final em Berlim A tenista francesa Amelie Mauresmo conqusitou neste sábado uma vitória surpreendentemente fácil sobre a norte-americana Jennifer Capriati por dois sets a zero - com parciais de 6-2 e 6-0 - e se classificou para a final do Torneio de Berlim. Na final, Mauresmo vai enfrentar a norte-americana Venus Williams que teve muiota dificuldade, mas derrotou a croata Karolina Sprem, em três sets: 2-6, 6-3 e 6-4. A final será disputada neste domingo.