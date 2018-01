Venus e Seles conquistam títulos A tenista norte-americana Venus Williams - número 2 do ranking mundial - conquistou neste domingo o título do torneio de Amberes ao derrotar a belga Justine Henin por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-3. Em Doha, a norte-americana Monica Seles (sétima do ranking) venceu o Aberto do Catar ao passar pela tailandesa Tamarine Tanasugarn por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-3.