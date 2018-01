Venus e Seles são eliminadas em Dubai Final francesa no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Nas semifinais desta sexta-feira, as compatriotas Sandrine Testud e Amelie Mauresmo venceram seus jogos e garantiram presença na decisão do título. Testud derrotou a norte-americana Venus Williams por 2 sets a 1, com parciais 1/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Já Mauresmo ganhou da também norte-americana Monica Seles por 2 a 0 (6/4 e 6/3).