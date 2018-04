Venus e Serena avançam às quartas de final na Austrália As irmãs Venus e Serena Williams se classificaram nesta segunda-feira às quartas de final do Australian Open. Número 1 do mundo, Serena passou pela australiana Samantha Stosur, cabeça de chave número 13, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 1 hora e 5 minutos.