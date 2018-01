Venus e Serena na final da Austrália Pela quarta vez consecutiva as irmãs Venus e Serena Williams vão decidir uma final de Grand Slam. As duas se classificaram nesta quinta-feira para a final do Aberto da Austrália, que acontece neste sábado. Venus derrotou com facilidade a belga Justine Henin-Hardenne por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3. Já Serena teve sua participação na final do torneio ameaçada. A belga Kim Clijsters venceu o primeiro set por 6/4. Serena empatou o jogo, fazendo 6/3 no segundo set. No terceiro e decisivo set, a belga abriu uma vantagem de 5/1 diante da norte-americana, mas a número 1 do mundo conseguiu uma virada histórica e superou a adversária por 7/5, fechando o jogo em 2 sets a 1. No ano passado, nas três finais de Grand Slam disputadas pelas irmãs Williams (Rolland Garros, Wimbledon e Aberto dos EUA), Serena venceu a irmã mais velha em todas elas. É a primeira vez que Serena disputa uma final do Aberto da Austrália. Duplas - As Williams também estão na final da chave de duplas. Elas venceram na semifinal as compatriotas norte-americanas Lindsay Davenport e Lisa Raymond com um duplo 6/2. Venus e Serena fazem a final contra a espanhola Virginia Ruano Pascual e a argentina Paola Suarez, que eliminaram a suíça Emmanuelle Gagliardi e a húngara Petra Mandula por 2 sets a 0.