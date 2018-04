Venus e Serena vão à terceira rodada em Melbourne

As norte-americanas Venus e Serena Williams continuam tranquilas em seu caminho no Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira, as irmãs novamente fecharam seus jogos em dois sets, e garantiram vaga na terceira rodada do evento.

Serena, a número 1 do mundo, precisou de apenas 1h07min para superar a checa Petra Kvitova, com parciais de 6/2 e 6/1. Na próxima fase ela enfrentará a espanhola Carla Suárez Navarro, que passou pela alemã Andrea Petkovic também em dois sets, com 6/1 e 6/4.

A irmã mais velha, Venus, teve um pouco de dificuldade no segundo set, mas superou a austríaca Sybille Bammer com parciais de 6/1 e 7/5. A adversária sairá do confronto entre a australiana Casey Dellacqua e a croata Karolina Sprem.

Outra cabeça de chave que avançou sem problemas nesta quinta-feira foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki, quarta colocada no ranking mundial, que passou pela alemã Julia Goerges por 2 a 0, com 6/3 e 6/1. Na terceira rodada, ela enfrentará a israelense Shahar Peer, que passou pela búlgara Tsvetana Pironkova com 6/1 e 6/4.