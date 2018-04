Venus e Sharapova ganham em Nova York A norte-americana Venus Williams e a russa Maria Sharapova confirmaram o favoritismo na segunda rodada do US Open, o quarto e último torneio do Grand Slam na temporada do tênis. As duas jogaram na noite desta quinta-feira e venceram seus jogos. Venus enfrentou a também norte-americana Shikha Uberoi e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Já Sharapova passou pela sérvia Jelena Jankovic, ao fazer 6/0, 6/7 (5/7) e 6/1.