Venus e Sharapova vencem em Pequim As tenistas Venus Williams e Maria Sharapova não encontraram dificuldades e avançaram nesta quinta-feira para a terceira rodada do Aberto de Pequim. Venus passou fácil pela espanhola Nuria Llagostera Vives, ao vencer o jogo por dois sets a zero, parciais de 6-3 e 6-1. No caso de Sharapova, no entanto, a vitória não foi assim tão fácil. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, a russa derrotou a israelense Shahar Peer por 2 a 1, parciais de 6-0, 5-7 e 6-2. A rodada teve ainda os seguintes resultados. A polonesa Marta Domachowska dererotou a chinesa Jie Zheng (6-3 e 6-1); a japonesa Shinobu Asagoe eliminou a norte-americana Jill Craybas (6-2 e 6-4) e a russa Maria Kirilenko venceu a japonesa Aiko Nakamura: 6-1 e 7-6 (3).