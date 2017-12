Venus ganha mais uma em Wimbledon A tenista norte-americana Venus Williams não teve dificuldades para derrotar a sua segunda adversária no Torneio de Wimbledon, a eslovaca Daniela Hantuchova. A segunda melhor colocada no ranking mundial da WTA venceu a partida desta quinta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2. No primeiro jogo, ela havia vencido a japonesa Shinobu Asagoe.