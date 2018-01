Venus ganha primeiro título do ano A tenista norte-americana Venus Williams não tomou conhecimento de jogar na casa da adversária, venceu com facilidade a belga Kim Clijsters por 6-2 e 6-4 e conquistou o título do torneio de Antuérpia, na Bélgica. A vitória deu à número 2 do mundo, o primeiro título do ano, na competição que distribuiu US$ 585 mil em prêmios. A tenista aproveitou a ocasião para justificar a sua desistência do Aberto de Dubai, que começa nesta segunda-feira. Segundo ela, o calendário não ajudou.