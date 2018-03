Venus ganha Torneio de Stanford A tenista norte-americana Venus Williams conquistou o título do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos. Na final deste domingo, ela derrotou a belga Kim Clijsters por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Aos 22 anos, a segunda colocada do ranking mundial - só atrás da irmã Serena - levou um prêmio de US$ 93 mil e chegou ao seu quarto título na temporada.