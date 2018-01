Venus lamenta ranking após título Campeã feminina do US Open, ao derrotar na final de sábado à noite, sua irmã Serena por fáceis 6/2 e 6/4, a norte-americana Venus Williams lamenta não ver ainda seu nome no topo do ranking mundial. A liderança ainda é da suíça Martina Hingis, embora Venus venha de títulos importantes como o de Wimbledon e, agora, do US Open. O sistema de classificação da WTA (Associação Feminina de Tênis) também vem sofrendo muitas críticas e nesta segunda feira terá Hingis em primeiro, seguida de Jennifer Capriati. As duas perderam nas semifinais do US Open. "Acho que algum dia ainda vou merecer ser a número 1", ironizou Venus Williams.