Venus leva susto mas vence em NY A tenista norte-americana Venus Williams teve muita dificuldade, mas garantiu sua vaga nas quartas-de-final do US Open, ao derrotar nesta terça-feira sua compatriota Chanda Rubin, por dois sets a um, em quase duas horas de jogo. A número 2 do mundo começou bem e venceu o primeiro set com tranqüilidade por 6/2, mas a partir da segunda parcial, as coisas começaram a se complicar. Venus perdeu o segundo set por 4/6 e só conseguiu vencer o terceiro com muita dificuldade, fechando em 7/5. O desempenho de Venus foi realmente muito abaixo do que normalmente faz. Cometeu seis duplas faltas e 41 erros não forçados (contra apenas 25 de Rubin). Além disso, conseguiu colocar apenas 58% do primeiro serviço. Esteve muito perto da eliminação, quando no empate em 5 - 5 no terceiro set, Rubin teve duas oportunidades de quebra. ?Realmente não foi um bom dia para mim. Tecnicamente não joguei como deveria e na próxima rodada, vou ter de melhorar bastante. No segundo e terceiro sets, eu realmente joguei muito mal?, reconheceu. Na próxima rodada, Venus vai enfrentar Monica Seles, que derrotou a suiça Martina Hingis.