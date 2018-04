Venus luta, mas perde na estreia em Roland Garros e está fora da competição

PARIS - Depois de uma batalha de 3h20min, a norte-americana Venus Williams se despediu logo em sua estreia em Roland Garros neste domingo. Aos 32 anos, a ex-número 1 do mundo não resistiu à polonesa Urszula Radwanska e foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 6/4.

Longe de repetir suas melhores atuações, Venus teve dificuldade para se impor no saque - foram seis duplas faltas - e abusou das falhas. Ao todo, cometeu 66 erros não forçados na partida. Radwanska, irmã de Agnieszka, aproveitou as vaciladas da experiente tenista e faturou o set inicial.

Melhor em quadra, a polonesa ficou muito perto da vitória no tie-break da segunda parcial, quando chegou a abrir 4/0. No entanto, permitiu a virada de Venus, que forçou a disputa do terceiro set. Mas a americana não conseguiu manter o ritmo e acabou sendo superada pela adversária.

Na segunda rodada, Radwanska vai enfrentar a alemã Dinah Pfizenmaier, que avançou ao superar Mandy Minella, de Luxemburgo, por 7/5 e 6/1. Se alcançar a terceira rodada, Urszula poderá cruzar com Agnieszka, atual número quatro do mundo.

Pela mesma rodada de abertura, a russa Nadia Petrova, 11ª cabeça de chave, foi eliminada pela porto-riquenha Monica Puig por 3/6, 7/5 e 6/4. Já as pré-classificadas Anastasia Pavlyuchenkova (19ª), Sorana Cirstea (26ª) e Sabine Lisicki (32ª) confirmaram o favoritismo e avançaram no Grand Slam francês.

Ainda neste domingo, venceram na estreia as locais Virginie Razzano e Caroline Garcia, as americanas Shelby Rogers e Mallory Burdette, as Casaques Galina Voskoboeva e Yulia Putintseva e a checa Petra Cetkovska.