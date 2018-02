Venus perde e Serena vence na Flórida As irmãs Serena e Venus Williams tiveram histórias diferentes nesta segunda-feira pelas oitavas-de-final do Masters Series de Key Biscayne (EUA). Venus foi eliminada pela também norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/1, que pega agora a compatriota Jennifer Capriati. Serena venceu sem dificuldade Iroda Tulyaganova, do Uzbequistão, por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/4. Foi a 14ª vitória seguida de Serena, que é a atual campeão do Masters Series de Key Biscayne. A número 1 do mundo enfrentará nas quartas-de-final a francesa Marion Bártoli. Outros dois duelos das quartas já foram definidos. Kim Clijsters enfrenta Jelena Dokic e Justine Henin-Hardenne encara Chanda Rubin.