Venus sente dores, mas garante vaga A tenista americana Venus Williams venceu, de virada, a eslovaca Daniela Hantuchova e passou para as oitavas-de-final do Aberto da Austrália. Venus sentiu dores fortes no joelho durante partida, mas venceu por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/0 e 6/4. A adversária da próxima fase é a búlgara Magdalena Maleeva, que venceu hoje a americana Lisa Raimond. Monica Seles também garantiu vaga nas oitavas-de-final do Aberto da Austrália ao vencer a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4. A americana já venceu quatro vezes o torneio australiano e enfrentará a espanhola Ana Isabel Medina Garrigues. A italiana Adriana Serra Zanetti venceu a compatriota Silvia Farina Elia por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4 e enfrentará a eslovaca Martina Sucha na próxima fase, que derrotou a sueca Asa Svenson por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/4.