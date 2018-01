Venus: só mais uma semana na frente Depois de quase um ano, a dobradinha das irmãs Williams no topo do ranking mundial da WTA deve acabar. Na lista divulgada nesta segunda-feira, Serena continua na frente e Venus ainda aparece em segundo, mas isso vai terminar ao final desta semana. Como Venus não vai participar do Torneio de Charleston, vai perder pontos e cair para a terceira colocação. A partir da próxima segunda, a vice-liderança estará com a belga Kim Clijsters. Serena e Venus estão juntas na liderança do ranking desde 21 de abril do ano passado. Veja as 10 primeiras do ranking divulgado nesta segunda e as posições da brasileiras. 1. (1) Serena Willians (EUA) 6.842 pontos 2. (2) Venus Willians (EUA) 4.839 3. (3) Kim Clijsters (BEL) 4.585 4. (4) Justine Henin (BEL) 3.643 5. (5) Lindsay Davenport (EUA) 2.911 6. (6) Jennifer Capriati (EUA) 2.898 7. (7) Amelie Mauresmo (FRA) 2.689 8. (8) Rubin Chanda (EUA) 2.524 9. (9) Daniela Hantuchova (ESL) 2.479 10. (11) Anastasia Myskina (RUS) 2.344 Brasileiras 250 (268) Maria Fernanda Alves 98,25 381 (377) Bruna Colossio 46.50 391 (440) Joana Cortez 42,25 442 (365) Carla Tiene 33.50 449 (444) Vanessa Menga 32.50 453 (451) Larrissa Carvalho 31,75