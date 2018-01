Venus sobe no ranking e ameça líder A norte-americana Venus Williams, que neste domingo sagrou-se campeã do Torneio de Paris - o segundo a temporada - diminuiu a diferença que a separa da líder, Jennifer Capriati, no ranking mundial. De acordo com a lista divulgada nesta segunda-feira, Venus acumula 4.481 pontos, contra 4.825 de Capriatti. A suiça Martina Hingis se mantém em terceiro, com 4.054 pontos. Veja a relação das 10 melhores do ranking: .1. Jennifer Capriati (EUA) 4.825 pontos .2. Venus Williams (EUA) 4.481 .3. Martina Hingis (SUI) 4.054 .4. Lindsay Davenport (EUA) 3.862 .5. Kim Clijsters (BEL) 3.698 .6. Jelena Dokic (IUG) 2.974 .7. Monica Seles (EUA) 2.913 .8. Serena Williams (EUA) 2.875 .9. Justine Henin (BEL) 2.845 10. Amelie Mauresmo (FRA) 2.544