Venus vai à semifinal em Antuérpia A tenista norte-americana Venus Williams garantiu nesta sexta-feira uma vaga nas semifinais do torneio de Antuérpia ao derrotar a eslovena Tina Pisnik por 6-1 e 6-4. Cabeça-de-chave número 1 e defensora do título, Venus não encontrou problemas e fechou o primeiro set em apenas meia hora. No começo da segunda série chegou a mostrar certo desinteresse, mas mesmo assim, conseguiu manter o domínio e fechou o jogo com facilidade.