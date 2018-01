Venus vai à semifinal em Nice A norte-americana Venus Williams se classificou para as semifinais do Torneio de Nice, na França, ao derrotar Meilen Tu, também dos Estados Unidos, por 2 sets a 0. Venus fechou a partida com parciais de 6-4 e 7-6 (7-2). Ela enfrentará na semifinal a búlgara Magdalena Maleeva, que venceu a russa Elena Dementieva por 2 a 0, com parciais de 6-3 e 6-3. A outra vaga na final será disputada entre a francesa Amelie Mauresmo, que derrotou Anne Kremer, de Luxemburgo, (6-2 e 6-3), e a vencedora do confronto entre a alemã Anke Huber e a italiana Silvia Farina.