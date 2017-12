Venus vai às quartas-de-final em Tóquio A tenista norte-americana Venus Williams se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Tóquio, ao derrotar a japonesa Saori Obata, por dois sets a zero. As parciais foram de 6-3 e 6-4. Nas quartas-de-final, ela vai enfrentar a sua compatriota Chanda Rubin. Cabeça-de-chave número 5, Rubin garantiu sua vaga ao derrotar outra japonesa, Akiko Morigami, em três sets - com parciais de 7-5, 6-7 (3/7) e 6-3. O tênis japonês, no entanto, terá uma representante na próxima etapa do torneio. Ai Sugiyama se classificou ao vencer a belga Els Callens num duplo 6/3.