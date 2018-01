Venus vai liderar e fazer história A norte-americana Venus Williams vai entrar para a história do tênis a partir da semana que vem. É que na próxima lista a ser divulgada pela WTA, Williams vai aparecer na liderança do ranking mundial, transformando-se assim na primeira tenista negra a assumir o topo. Ganhadora de três torneios neste ano - Gold Coast (Austrália), Paris e Bélgica - Venus Williams é vice-líder do ranking com 137 pontos atrás de sua compatriota Jennifer Capriati. Só que a líder vai perder 141 pontos por não disputar o Torneio de Oklahoma (EUA), onde foi campeã no ano passado. Desta forma, Venus William vai igualar a façanha do lendário Arthur Ashe que em 75, se transformou no primeiro negro a liderar o ranking da ATP. ?Ser a primeira do ranking era o maior sonho de meus pais, mas também se transformou num sonho meu?, disse a jogadora.