Venus vence a irmã Serena no US Open A norte-americana Venus Williams levou a melhor no duelo com sua irmã Serena e avançou neste domingo às quartas-de-final do US Open. Atual campeã de Wimbledon, Venus venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/2. Na próxima fase, Venus vai enfrentar a vencedora do confronto entre a belga Kim Clijsters, quarta cabeça-de-chave, e a venezuelana Maria Vento-Kabchi.