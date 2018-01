Venus vence e é semifinalista A tenista norte-americana Venus Williams garantiu hoje sua vaga nas semifinais do Torneio de Wimbledon, ao derrotar a francesa Nathalie Tauziat por dois sets a zero - parciais de 7/5 e 6/1. Na próxima rodada, Williams vai enfrentar a vencedora do confronto entre a belga Kim Clijsters e a norte-americana Lindsay Davenport. A outra semifinal já está definida: será entre a norte-americana Jennifer Capriati e a belga Justine Henin.