Venus vence e está na semifinal A tenista norte-americana Venus Williams derrotou nesta terça-feira a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, e se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália. Venus, número dois do mundo, pega agora a vencedora da partida entre a belga Justine Henin-Hardenne e a espanhola Virginia Ruano Pascual. Pelas quartas-de-final do torneio de duplas, as irmãs Williams, Venus e Serena, derrotaram a belga Kim Clijsters e a japonesa Ai Sugiyama por 6/4 e 7/5. A dupla enfrenta na semifinal as norte-americanas Lindsay Davenport e Lisa Raymond.