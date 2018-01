Venus vence e garante vaga nas quartas em Charleston Querendo regressar ao top 10 do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), a norte-americana Venus Williams deu um importante passo para ganhar mais umas posições na lista ao derrotar Yung-Jan Chan, de Taiwan, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e garantir vaga nas quartas-de-final no Torneio de Charleston. A competição nos Estados Unidos é disputada em piso rápido e distribui US$ 1,34 milhão em premiação (cerca de R$ 2,7 milhões). Curiosamente, Chan havia se classificado às oitavas-de-final graças ao abandono da irmã mais nova de Venus, Serena Williams - ela deixou a competição por causa de uma lesão na virilha. Ocupando a 29.ª colocação no ranking - já esteve no topo em 2002 -, Venus irá enfrentar na próxima rodada a vencedora do confronto entre a espanhola Anabel Medina Garrigues e a chinesa Na Li. Em outro confronto da rodada, a sérvia Jelena Jankovic, cabeça-de-chave número 2, também avançou às quartas-de-final ao passar pela italiana Mara Santangelo, 16.ª pré-classificada, por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/0. A nona tenista do mundo disputará uma vaga nas semifinais contra a ganhadora da partida entre a chinesa Zheng Jie e a eslovena Katarina Srebotnik. Já a holandesa Michaela Krajicek, convidada pela organização para participar do torneio, derrotou a austríaca Sybille Bammer, cabeça número 15, por 2 a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/1. Sua próxima adversária sai do confronto entre a sérvia Ana Ivanovic e russa Vera Zvonareva, sétima e nona cabeças-de-chave, respectivamente.