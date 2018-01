Venus vence Kournikova em Dubai A tenista norte-americana Venus Williams - que na próxima semana vai assumir a liderança do ranking mundial - confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na terceira rodada do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes. Nesta quarta-feira, Venus derrotou a russa Anna Kournikova por 2 sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/6. Monica Seles também não teve problemas em sua partida de hoje e venceu a italiana Tathiana Garbin por tranqüilos 6/2 e 6/3. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Amelie Mauresmo (FRA) venceu a suiça Emmanuelle Gagliardi por 6/3 e 6/2. Tamarine Tanasugarn (TAI) venceu Tatiana Panova (RUS) por 6/2 e 6/3. Angeles Montolio (ESP) venceu Janette Husarova (ESL) por 6/3 e 6/2. Tina Pisnik (ESL) venceu Barbara Rittner (ALE) por 7/5 e 6/4. Anastasia Myskina (RUS) venceu Jelena Kostanic (CRO) por 6/3 e 6/2.